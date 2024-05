Playoff Serie B 2024: il Venezia domina il Palermo e vola in finale

Si è concluso il match tra Venezia-Palermo, incontro valevole per il ritorno delle semifinali playoff di Serie B 2023/24. Il Venezia domina la partita e accede alla finale playoff vincendo 2-1 (3-1 totale) con un Palermo che paga un primo tempo timido e poco reattivo.

Nel primo tempo i lagunari partono fortissimo, subito al secondo minuto ci prova Zampano ma è Tessmann a portare il Venezia in vantaggio nemmeno due minuti più tardi: si porta la palla sul destro e da posizione defilata calcia centrando il sette, beffando Pigliacelli che tutto si aspettava tranne che una conclusione. Il Palermo timidamente reagisce ma in ripartenza paga tutta l’esplosività dei ragazzi di Vanoli: prima Pohjanpalo va vicino al raddoppio, poi ci provano Candela e Lella ma senza grandi risultati. Al 26′ Joronen fa un miracolo sul colpo di testa di Segre e successivamente lancia Pierini: Graves salva il risultato deviando in angolo. Pigliacelli emula al 30′ il collega Joronen e con una parata identica nega la rete a Busio. Il Palermo continua a provarci ma soffre l’ennesima ripartenza: Tessmann serve benissimo in profondità Zampano che con esperienza non cerca la conclusione ma mette in mezzo dove trova l’altro terzino, Antonio Candela, che a porta vuota sigla il raddoppio degli arancioneroverdi. Si chiude il primo tempo sul risultato di 2-0 per i lagunari che vedono già la finale. Ammoniti nel primo tempo Graves, Joronen e Tessmann.

Il secondo tempo si apre con due sostituzioni da parte del Palermo di Mignani che vuole comunque crederci: dentro Nedelcearu e Aurelio per Marconi e Graves. Al 53′ Pigliacelli rischia tantissimo non trattenendo il cross di Pierini: Svoboda ne approfitta calciando verso la porta ma Pigliacelli rimedia all’errore con una gran parata. Al 56′ entra Di Francesco nei rosanero e l’esterno metterà un po’ di tensione in campo, prima con un tiro velenoso parato da Joronen e poi con interventi irruenti che gli costeranno il giallo. Al 64′ Busio spreca l’ennesima palla per chiudere la partita e successivamente Lucioni impegna ancora Joronen. Al 79′ doppia occasione Venezia con Busio e Candela che buttano via il 3-0. Al minuto 86′ accorcia le distanze il Palermo: incursione di Traoré che calcia a giro e trova la deviazione di Svoboda che insacca nella sua porta. Nel finale Olivieri sfiora il 3-1 con un rasoterra che esce di poco alla sinistra di Pigliacelli. Ammoniti nel secondo tempo Zampano e Di Francesco.