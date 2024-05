Quanti punti deve fare Atalanta per qualificazione Roma in Champions League? Ecco tutti i calcoli

La Roma spera di poter giocare in Champions League nella prossima stagione pur essendo arrivata sesta in campionato: la sua qualificazione è legata però ai risultati dell’Atalanta, ecco quanti punti deve e non deve fare la formazione di Gasperini per le sei squadre italiane qualificate alla competizione più prestigiosa, sarebbe record storico per il calcio europeo per quanto riguarda le partecipanti di un singolo paese. Andiamo allora ad analizzare tutti i calcoli possibili e gli scenari completi.

I CALCOLI SUI PUNTI ATALANTA PER LA ROMA IN CHAMPIONS

L’Atalanta si trova attualmente al quinto posto con 66 punti ed è proprio questa la posizione che dovrà mantenere per mandare anche la Roma in Champions. Da regolamento, infatti, le prime quattro si qualificano dal campionato, poi l’Atalanta ha raggiunto la Champions grazie alla vittoria in Europa League, quindi alla fine verrà aggiunto il posto ranking conquistato dall’Italia e la prima ancora non qualificata sarebbe proprio la Roma sesta. Se però i nerazzurri chiuderanno terzi o quarti, la Roma non avrà diritto al posto aggiuntivo, che andrebbe a una tra Bologna e Juventus (chi tra loro arriverà quinta). La premessa è la seguente: se l’Atalanta vincerà entrambe le partite, contro il Torino domenica e la prossima settimana il recupero contro la Fiorentina, arriverà aritmeticamente terza e addio sogno per i giallorossi. Con quattro punti o meno, bisognerà a quel punto guardare ai risultati di Bologna e Juventus. In caso di parità, Dea dietro per scontri diretti con i felsinei, alla pari con i bianconeri ma davanti per differenza reti.

ROMA IN CHAMPIONS GIA’ QUESTA DOMENICA SE:

l’Atalanta perde col Torino, il Bologna non perde e la Juventus vince

l’Atalanta pareggia col Torino e sia Bologna che Juventus vincono

ROMA IN CHAMPIONS LEAGUE TRA UNA SETTIMANA SE:

l’Atalanta batte il Torino ma non vince contro la Fiorentina e Juventus e Bologna vincono entrambe

l’Atalanta batte il Torino ma perde contro la Fiorentina, il Bologna non perde e la Juventus vince

l’Atalanta ottiene due punti nelle sue due partite e la Juventus perde

l’Atalanta ottiene un punto nelle sue due partite e Bologna e Juventus perdono

LA ROMA NON ANDRA’ IN CHAMPIONS LEAGUE SE: