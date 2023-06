Pisa, ufficiale: Alberto Aquilani è il nuovo allenatore

“Il Pisa Sporting Club comunica di aver affidato l’incarico di Responsabile Tecnico della Prima squadra ad Alberto Aquilani”. Adesso è ufficiale, dopo che nelle scorse ore era emerso come fosse evidente la fumata bianca in giornata, Alberto Aquilani è il nuovo allenatore del Pisa. Dopo essersi liberato dalla Fiorentina, dove l’ex mediano guidava la Primavera, ora arriva l’annuncio dell’ingaggio da parte dei nerazzurri, che militano in Serie B, prima opportunità di rilievo per l’ex centrocampista, giunto alla sua grande chance di guidare una squadra che punta ai playoff.