Atp Maiorca 2023, Eubanks elimina Rinderknech. In semifinale anche Harris, Mannarino e Hanfmann

Vanno in archivio anche i quarti di finale del torneo Atp di Maiorca 2023. In mattinata il sudafricano Lloyd Harris si è imposto in due set nei confronti del russo Pavel Kotov mediante il punteggio di 7-5 6-2, staccando così il pass per la semifinale dove incontrerà lo statunitense Christopher Eubanks. Il tennista americano ha infatti avuto la meglio sul francese Arthur Rinderknech, sconfiggendo dopo un match molto inteso e due tie-break estremamente combattuti: lo score recita 7-6(5) 7-6(4). Dall’altra parte del tabellone il tedesco Yannick Hanfmann si sbarazza in due parziali 6-2 6-4 dello spagnolo Feliciano Lopez, mentre il derby francese tra Corentin Moutet e Adrian Mannarino è finito in favore del secondo, che ha battuto il connazionale per 7-5 6-2.