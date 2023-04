Parma, Pecchia: “Avevamo voglia di vincere. Testa alla prossima”

Fabio Pecchia ha parlato al termine della sfida pareggiata per 1-1 contro il Modena.“Abbiamo giocato fino alla fine per vincere. Nel primo tempo abbiamo subito un gol evitabile, poi la grande reazione con il pareggio. Adesso non c’è tempo di pensare all’amaro in bocca, bisogna preparare la prossima con voglia e coraggio”. Poi ha continuato: “Mihaila è entrato bene in campo e sono molto contento. Benedzyczak invece ha avuto un problema al ginocchio che valuteremo”.