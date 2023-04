Inter, chi riposa col Monza? Lautaro e Mkhitaryan gli indiziati

Tra la splendida versione di Champions e quella fragile di campionato, c’è un’Inter che ha il dovere di battere il Monza in casa e dare slancio alla corsa per un posto tra le prime quattro. La squadra di Inzaghi ha perso 10 partite finora in questa Serie A e, nell’era dei tre punti a vittoria, soltanto due volte i nerazzurri hanno subito almeno 11 sconfitte nelle prime 30 gare stagionali: nel 1998/99 e nel 2011/12 (12). A San Siro, in vista del secondo confronto con il Benfica dopo il 2-0 dell’andata, c’è voglia di ritrovare il morale anche in Serie A, ma con la necessità di risparmiare energie. Lautaro Martinez va verso un turno di riposo e dovrà quantomeno rimandare (eventualmente nella ripresa) l’appuntamento con la quindicesima rete. Spazio quindi a Correa, che non segna in campionato dal 29 ottobre 2022. C’era ancora un Mondiale da giocare e, nel caso dell’ex Lazio, da rimpiangere a causa di un infortunio che ha condizionato la sua stagione. Adesso l’attaccante, al fianco di Lukaku, cerca gol pesanti per scrivere un futuro che al momento sembra lontano dal nerazzurro. Possibile turno di riposo anche per Darmian e Mkhitaryan, con D’Ambrosio e Gagliardini in campo dal primo minuto. Entrambi hanno il contratto in scadenza nel 2023, ma sono chiamati a lottare per un obiettivo che nella prossima stagione, al 99%, potrebbe non riguardarli. Calhanoglu è recuperato, ma non sarà rischiato. Sulle fasce tocca a Dumfries e Gosens, mentre De Vrij e Bastoni dovrebbero completare il reparto difensivo. Di fronte c’è un Monza che nelle ultime trasferte ha collezionato due punti. In compenso l’Inter è imbattuta in tutte le ultime 28 partite di Serie A contro avversarie neopromosse. Palladino si affida a Caprari e Petagna con Pessina alle loro spalle, mentre l’ex Sensi e Rovella agiranno a centrocampo. Ma è sulle fasce che il Monza si gioca molte delle sue chance grazie ai due migliori calciatori della stagione biancorossa: Ciurria a destra, Carlos Augusto a sinistra. Pochi dubbi in difesa con Marlon, Marì e Izzo a protezione di Di Gregorio. Nel match incastonato tra gli impegni di Champions, il Monza vuole sfruttare ogni disattenzione di San Siro.