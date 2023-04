Probabili formazioni Napoli-Verona: trentesima giornata Serie A 2022/2023

Le probabili formazioni di Napoli-Hellas Verona, match della trentesima giornata di Serie A 2022/2023. Si gioca al ‘Maradona’ alle 18:00 di sabato 15 aprile. Luciano Spalletti, dopo l’impegno di Champions, vuole archiviare la pratica Scudetto e vincere un’altra, l’ennesima partita in Serie A. Vietato sottovalutare però gli scaligeri di Zaffaroni che in passato hanno spesso indossato l’abito dei guastafeste degli obiettivi del Napoli. L’Hellas cerca la salvezza, il Napoli lo Scudetto. Obiettivi radicalmente diversi, ma la voglia di tre punti è la stessa. La partita potrà essere seguita in diretta su Dazn. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Ancora prima spazio alle notizie sulle possibili scelte di formazione di Spalletti e Zaffaroni.

NAPOLI – Squalificato Ndombele, un’opzione in meno per il turn over. Ma Spalletti prepara le rotazioni: spazio a Mario Rui, Politano ed Elmas. Oltre a Raspadori, titolare del tridente senza Osimhen e Simeone, entrambi ai box.

HELLAS VERONA – Ngonge e Verdi alle spalle di Gaich. Veloso e Magnani squalificati. Duda in regia.

Le probabili formazioni di Napoli-Verona

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Zambo Anguissa, Lobotka, Zieliński; Politano, Raspadori, Elmas

Ballottaggi: –

Indisponibili: Osimhen, Simeone

Squalificati: Ndombele

Verona (3-5-2): Montipò; Hien, Dawidowicz, Ceccherini; Faraoni, Duda, Tameze, Doig; Ngonge, Verdi; Gaich

Ballottaggi: –

Indisponibili: Henry, Hrustic

Squalificati: Veloso, Magnani