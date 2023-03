Palermo, squalifica ridotta per Corini: sabato sarà in panchina contro il Parma

Buone notizie per il Palermo, che sabato pomeriggio al Tardini contro il Parma potrà contare sulle indicazioni del proprio tecnico Eugenio Corini. La prima sezione della Corte sportiva d’appello della Federcalcio ha infatti parzialmente accolto il ricorso presentato dal club rosanero contro la squalifica di due giornate, arrivata in seguito all’espulsione contro il Cittadella. La corte, nel corso dell’udienza in videoconferenza, ha rideterminato la sanzione riducendo la squalifica a una sola giornata, già scontata contro il Modena al Barbera, ed infliggendo a Corini un’ammenda da ottomila euro.

Corini era stato squalificato per due giornate per “avere rivolto espressioni offensive all’allenatore della squadra avversaria e indirizzato critiche irrispettose al quarto ufficiale di gara”. L’allenatore rosanero ha presentato delle prove a sua discolpa, come le registrazioni della camera tecnica del Palermo solitamente usate dal club per riprendere le fasi della partita da fare vedere ai giocatori durante gli allenamenti.