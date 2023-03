La campionessa olimpica russa contro il Cio: “Vai a quel paese”

“Egregio Cio, perché non te ne vai a quel Paese con le tue condizioni e raccomandazioni?. Io non lascerò che nessuna ‘commissione’ internazionale analizzi le mie opinioni, le mie convinzioni e decidere se ammettermi alla Coppa del Mondo, in questo caso gareggiate voi”. Lo ha detto Veronika Stepanova, medaglia d’oro ai Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022 nella staffetta dello sci di fondo 4×5 km, in risposta alla decisione del Cio di ammettere solo gli atleti russi che si schierino contro la guerra in Ucraina.