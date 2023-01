Palermo, ritiro a Roma dopo le vacanze. Corini: “Stiamo diventando una famiglia”

Non è iniziato nel migliore dei modi il ritiro di Roma, all’Acqua Acetosa, per il Palermo, che ha subito dovuto fare i conti con delle positività al Covid-19. “Un paio di giocatori sono risultati positivi, li aspettiamo presto – ha detto il tecnico Eugenio Corini – Ho voluto fortemente questo ritiro per ritrovarci dopo una settimana di vacanza. Il centro di preparazione Olimpica del Coni è il posto giusto per preparare al meglio la trasferta di Perugia, siamo nel luogo giusto“. Corini ha poi aggiunto: “Nella prima parte di stagione abbiamo incontrato tante difficoltà, ma le abbiamo superate insieme e il gruppo è sempre più unito. Vogliamo fare bene in vista del girone di ritorno. Stiamo diventando un grande famiglia“.