Pagelle Spal-Bari 3-4, voti e tabellino Serie B 2022/2023

Le pagelle di Spal-Bari 3-4 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match della ventitreesima giornata di Serie B 2022/2023. Sfida rocambolesca al Mazza, dove i tifosi assistono a ben 7 gol ed emozioni a non finire. A sorridere sono però gli ospiti, che dominano per 80 minuti e soffrono quando serve nel finale. La Spal si gode Radja Nainggolan, ma deve essere più che preoccupato per la situazione in classifica. Può festeggiare invece il Bari, trascinato da un super Cheddira: i pugliesi restano in zona play-off. Di seguito ecco le pagelle.

SPAL: Alfonso 5.5, Dalle Mura 5.5, Meccariello 5, Peda 5, Celia 6.5, Zanellato 5 (63′ Valzania 6), Prati 5.5 (72′ La Mantia 6), Fetfatzidis 6.5 (63′ Tunjov 6), Dickmann 5.5 (72′ Murgia 6.5), Rabbi 5 (51′ Nainggolan 7), Moncini 6.5.

BARI: Caprile 6.5, Pucino 6, Di Cesare 5, Vicari 5, Mazzotta 5.5, Mallamo 6.5 (78′ Bellomo 6), Maiello 6, Benedetti 6.5 (86′ Zuzek sv), Folorunsho 7 (46′ Molina 5.5), Esposito 7 (58′ Antenucci 6.5), Cheddira 7.5

RETI: 20′ Folorunsho, 26′ Esposito, 56′ Cheddira, 62′ Moncini, 67′ Antenucci, 81′ Nainggolan, 83′ Celia.

AMMONITI: Folorunsho, Bellomo, Mazzotta.