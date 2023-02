Presidente del Potenza nella bufera: “I miei calciatori delle femminucce” (VIDEO)

di Giorgio Billone 41

Finisce nella bufera il presidente del Potenza, Donato Macchia, che in un’intervista dopo una sconfitta per 2-4 della sua squadra. Il numero uno del club lucano, infatti, ai microfoni tv ha dichiarato senza mezzi termini “I nostri giocatori erano delle femminucce in campo. Ed è giusto dire questo”. Una chiosa che ha inferocito diversi utenti sui social, che hanno insultato e accusato di sessismo Macchia. In alto ecco il video.