Pagelle Parma-Cittadella 2-0: voti e tabellino Serie B 2023/24

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Parma-Cittadella, Serie B 2023/2024. Bottino pieno per la formazione di Pecchia che firma la seconda vittoria e si pone in vetta alla classifica, a segno Benedyczak su rigore al secondo minuto di gioco, è Bernabe ad inizio ripresa, a pochi minuti dal suo ingresso in campo. Reti inviolate da parte degli ospiti.

Parma: Chichinzola 7, Osorio 6.5, Balogh 6.5, Benedyczak 7 (83′ Zagaritis), Estevez 6, Bonny 5.5 (46′ Begic), Delprato 6.5, Sohm 6 (46′ Bernabe 7.5), Partipilo 6 (60′ Mihaila 6), Coulibaly 6, Hernani 6.5 (69′ Colak).

Cittadella: Kastrati 5.5, Mastrantonio 6 (58′ Cassano), Amatucci 6 (79′ Kornvig), Magrassi 5.5 (68′ Pandolfi), Pittarello 6 (68′ Maistrello), Frape 5.5, Vita 6, Branca 6, Carissoni 6.5 (59′ Salvi), Pavan 6, Giraudo 6.

ARBITRO: Ghersini 6

RETI: 2-0 (2′ Benedyczak, 47′ Bernabe)

NOTE: Serata serena, terreno di gioco in buone condizioni.

Ammoniti: Mastrantonio, Frare, Hernani,

Angoli: 2-9

Recupero: 5′ 1T – 6′ 2T