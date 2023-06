Pagelle Parma-Cagliari 0-0: voti e tabellino semifinale ritorno Playoff Serie B

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Parma-Cagliari, match valevole per la semifinale di ritorno dei Playoff del campionato di Serie B 2022/2023. Ai sardi basta un pareggio al Tardini per strappare il pass per la finale in virtù del 3-2 dell’andata. Nonostante lo 0-0 non mancano le emozioni, specialmente perché viene annullato un gol per parte. A festeggiare però è il Cagliari, che si gode il passaggio del turno e continua a sognare la Serie A.

PARMA (4-2-3-1): Chichizola 6.5; Del Prato 6 (73′ Cobbaut 6), Osorio 5, Circati 5.5 (51′ Zanimacchia 6.5), Coulibaly 6; Estevez 6, Sohm 5.5 (73′ Bonny 6.5); Man 5 (66′ Mihaila 6), Bernabè 6 (66′ Camara 6), Benedyczak 5.5; Vasquez 5.

A disposizione: Santurro, Corvi, Balogh, Charpentier, Juric, Inglese, Zagaritis.

Allenatore: Pecchia 5.

CAGLIARI (3-4-1-2): Radunovic 5.5; Zappa 6 (57′ Altare 6), Dossena 5.5 (46′ Goldaniga 6), Obert 6, Azzi 6.5; Nandez 6.5 (81′ Viola sv), Deiola 6, Makoumbou 6.5; Kourfalidis 6 (46′ Di Pardo 6); Luvumbo 7, Lapadula 6.5 (72′ Prelec 5.5).

A disposizione: Aresti, Mancosu, Rog, Millico, Lella, Barreca, Pavoletti.

Allenatore: Ranieri 7.

ARBITRO: Orsato 5.5

RETI: /

AMMONITI: Dossena, Radunovic, Goldaniga, Viola (C), Osorio, Zanimacchia (P).