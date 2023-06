LIVE – Torino-Treviglio, gara-4 semifinale playoff Serie A2 2022/2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live in diretta di Torino-Treviglio, sfida valida come gara-4 della semifinale dei playoff della Serie A2 2022/2023 di basket. Dopo aver strappato il fattore ambientale in gara-1, i piemontesi sono riusciti a tener testa agli avversari in una gara-3 emozionante, in cui la Reale Mutua si è imposta di appena un punto (86-85), conquistandosi il primo match point per chiudere la serie e volare in finale. Il Gruppo Mascio dovrà quindi ripetere la prestazione di pochi giorni fa, provando però a ottenere, chiaramente, un risultato diverso, per rimandare il verdetto alla decisiva gara-5, che si giocherebbe nuovamente in Lombardia. La palla a due è fissata alle ore 20:45 di sabato 3 giugno sul parquet del Pala Gianni Asti, con Sportface che vi fornirà un live aggiornato in tempo reale.

COME VEDERE LA PARTITA IN TV

RISULTATI PLAYOFF

TABELLONE SEMIFINALI

PROGRAMMA E ORARI PLAYOFF

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5

TORINO-TREVIGLIO

_____________________________________________________