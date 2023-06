Bari-Cagliari in tv: data, orario e diretta streaming finale playoff Serie B 2022/2023

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Bari-Cagliari, confronto valevole per la finale dei playoff del campionato italiano di Serie B 2022/2023. I pugliesi hanno chiuso la stagione regolare al terzo posto ed eliminato nella semifinale playoff il Sudtirol grazie a un gol di Benedetti al San Nicola. Al Cagliari, quinto al termine delle 38 giornate, è bastato invece il 3-2 contro il Parma conquistato in Sardegna e difeso al Tardini, dove è bastato lo 0-0. La finale d’andata dei playoff, Cagliari-Bari, si disputerà giovedì 8 giugno alle ore 20:30. La finale di ritorno, Bari-Cagliari, invece è in programma domenica 11 giugno alle ore 20:30. La diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

SITO SERIE B

REGOLAMENTO

TABELLONE E ACCOPPIAMENTI