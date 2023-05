Pagelle Palermo-Spal 2-1, voti e tabellino Serie B 2022/2023

Il Palermo batte la Spal 2-1 nel match valido per la 36ª giornata di Serie B 2022/2023. Il sedicesimo gol in campionato di Brunori lancia i rosanero in zona playoff, ora in 7ª posizone a 48 punti con 2 punti di margine su Venezia e Ascoli. Spal che perde l’occasione per avvicinarsi alla zona playout e resta ferma a 35 punti in 19ª posizione a 3 lunghezze dal Brescia 17°.

PALERMO (3-5-2): Pigliacelli 6; Mateju 6, Nedelcearu 6, Marconi 6 (41′ st Bettella sv); Buttaro 6.5, Segre 6, Gomes 6, Verre 6 (32′ st Broh sv), Sala 6.5 (23′ st Aurelio 6); Brunori 7 (31′ st Vido 6), Tutino 5 (23′ st Soleri 6). In panchina: Grotta, Massolo, Graves, Orihuela, Masciangelo, Damiani, Valente. Allenatore. Corini 6.

SPAL (4-3-1-2): Alfonso 6; Fiordaliso 5.5, Varnier 6.5 (32′ st Peda sv), Meccariello 5, Tripaldelli 5 (1′ st Dalle Mura 6); Maistro 6 (32′ st Puletto sv), Prati 6, Contiliano 5.5; Rauti 6.5 (39′ st La Mantia sv); Moncini 6, Rabbi 5 (1′ st Fetfatzidis 6) In panchina: Pomini, Gabriel, Celia, Murgia, Parravicini, Tunjov, Rossi. Allenatore: Oddo 6.

ARBITRO: Fabbri di Ravenna 5.5.

RETI: 29′ pt Meccariello (aut), 35′ pt Brunori, 21′ st Varnier.

NOTE: Giornata di sole, terreno in buone condizioni. Spettatori: 20.918. Ammoniti: Brunori, Marconi, Rauti, Puletto. Angoli: 5-5. Recupero: 3′; 5’st.