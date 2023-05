Roma-Inter, Mourinho contro Barella: “Siete sempre per terra”

“Ca**o, ma siete sempre per terra!”. José Mourinho a muso duro con Nicolò Barella a fine primo tempo di Roma-Inter, dopo un’azione che termina con una caduta da parte di un giocatore nerazzurro, che resta a lungo a terra. Si tratta di Denzel Dumfries, e viene perso del tempo per prestagli soccorso, ecco che lo Special One è esasperato e si lamenta col primo giocatore avversario che transita vicino alla sua panchina.