Pagelle Palermo-Cosenza 0-0: voti e tabellino Serie B 2022/2023

Le pagelle, i voti, il tabellino e le ammonizioni di Palermo-Cosenza, match valevole per la trentaduesima giornata del campionato di Serie B 2022/2023. Al Barbera un pareggio che serve molto di più al Cosenza, impegnato nella lotta per la salvezza piuttosto che al Palermo che vede allontanarsi la zona play-off. I rosanero partono bene, nei primi 20′ chiudono gli avversari nella propria area pur non producendo chiare occasioni da rete. Il Cosenza esce dal guscio e al 23′ sfiora il vantaggio con un colpo di testa di Meroni su calcio d’angolo, ma è Pigliacelli a negargli la gioia del gol con un intervento miracoloso in tuffo. Per il resto della prima frazione la squadra di Corini non riesce a costruire gioco e manovra poco con gli esterni. I silani chiudono tutti gli spazi e senza troppo soffrire conservano lo 0-0. Nel secondo tempo il tema del match non cambia, il Palermo ci prova e questa volta arriva anche qualche tiro in porta con Brunori e Soleri, ma senza mai impensierire l’avversario. Al 40′ è invece il Cosenza ad andare vicino al gol sempre con un colpo di testa di Meroni con palla fuori di poco. Nel recupero gol annullato al Cosenza per fuorigioco a Delic e Pigliacelli dice di no a D’Urso che stava per firmare il gol della vittoria.

PALERMO (3-5-2): Pigliacelli 6.5; Mateju 6, Marconi 6 (32′ st Sala sv), Nedelcearu 6; Segre 5 (32′ st Tutino sv), Gomes 5.5, Verre 5.5 (23′ st Valente 5.5), Saric 5.5 (23′ st Damiani 6), Aurelio 5.5; Brunori 5.5 (38′ st Vido sv), Soleri 6. In panchina: Grotta, Massolo, Orihuela, Masciangelo, Broh, Buttaro, Lancini. Allenatore: Corini 6.

COSENZA (4-4-2): Micai 6; Rispoli 6, Vaisanen 6 (29′ pt Venturi 6), Meroni 6.5, Martino 6; Marras 6, Brescianini 6, Calò 6, Florenzi 5.5 (22′ st D’Urso 6); Finotto 5.5 (44′ st Zilli sv), Nasti 5.5 (22′ st Delic 6). In panchina: Marson, Kornvig, Salihamidzic, La Vardera, Cimino, Arioli, Prestianni, Cortinovis. Allenatore: Viali 6.

ARBITRO: Sacchi di Macerata 6.

NOTE: Serata fresca, terreno in perfette condizioni. Spettatori: 21.110.

Ammoniti: Brescianini, Marconi, Finotto, Florenzi, Valente, Gomez.

Angoli: 7-6.

Recupero: 2′; 4′.