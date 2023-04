Liga 2022/2023, il Barcellona è spuntato: il Girona resiste, è 0-0 al Camp Nou

Il Barcellona non va oltre lo 0-0 con il Girona, ma allunga sul Real Madrid e vede sempre più vicina la Liga. Al Camp Nou, nel posticipo della ventottesima giornata del campionato spagnolo 2022/2023, Lewandowski e compagni non sfondano ma salgono a quota 72 punti portandosi a +13 sul Real Madrid che sabato è stato sconfitto a domicilio dal Villarreal per 2-3.

Partita non brillante da parte dei catalani che prendono in mano il pallino del gioco sin da subito, tirano ben dieci volte nel corso del primo tempo ma a parte un tiro di Lewandowski e un’altra conclusione di Araujo il Girona non soffre molto e anzi, quando può, non disdegna di andare in avanti. Nella ripresa Xavi mette nella mischia anche Kessie, il Barcellona però si spegne nel corso dei minuti e nonostante l’occasione al minuto novantasei per Lewandowski, non riesce a sfondare il muro degli ospiti. Il Girona si difende con ordine e portano a casa un punto fondamentale per il loro campionato visto che salgono a 35 punti, all’undicesimo posto, a +8 sulla zona retrocessione.