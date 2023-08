Pagelle Cittadella-Reggiana 1-0: voti e tabellino Serie B 2023/2024

Il Cittadella ha battuto 1-0 la Reggiana. I padroni di casa hanno amministrato la partita, lasciando pochissimo spazio agli avversari, ma sono riusciti a violare la porta avversaria in una sola occasione. A fare la differenza è stato infatti Amatucci, che al terzo e ultimo minuto di recupero del primo tempo è riuscito a mandare in rete la palla, portando il Cittadella in vantaggio. Nella seconda metà si è poi trattato di gestire il risultato, cercando il raddoppio ma senza prendere troppi rischi, per poi chiudersi in difesa sul finale, in modo da mettere in cassaforte il vantaggio. Tattica vincente quella degli ospitanti, che al triplice fischio conquistano i primi tre punti della stagione. Di seguito il tabellino e i voti:

CITTADELLA (4-3-1-2)

Kastrati 6+; Carissoni 6+, Pavan 6,5, Frare 6+, Giraudo 6; Carriero 6.5 ( 72’ Mastrantonio 6), Branca 6/7, Amatucci 7+ (64’ Tessiore 6+); Vita 6,5 (84’ Kornvig sv); Pittarello 5.5 (64’ Pandolfi 6-), Magrassi 5.5 (84’ Maistrello sv)

PANCHINA Veneran, Salvi, Rizza, Saggionetto, Danzi, Cassano

ALLENATORE Gorini 7

REGGIANA (4-3-1-2)

Bardi 6+; Fiamozzi 5.5, Romagna 6-, Marcandalli 6, Pieragnolo 6- (80′ Guglielmotti sv); Portanova 5+ (83’ Vergara), Cigarini 6+, Bianco 6-; Girma 5.5 (dal 45’ Nardi 6+); Pettinari 5+ (68’ Vido 5+), Varela 5.5 (46′ Lanini 5.5)

PANCHINA Satalino, Rozzio, Duarte, Shaibu, Libutti, Cavallini, Kabashi

ALLENATORE Nesta 6+

ARBITRO Rutella di Enna 6-

AMMONITI Amatucci (C), Girma (R), Carissoni (C), Branca (C), Cigarini (R), Bianco (R)