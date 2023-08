Atp Winston-Salem 2023: programma, orari e ordine di gioco lunedì 21 agosto con Cecchinato

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco dell’Atp di Winston-Salem 2023 per la giornata di lunedì 21 agosto. Completato il tabellone con i giocatori provenienti dalle qualificazioni, è tempo di primi turni (e non solo) con ben 12 incontri in programma. Tra i giocatori che scenderanno in campo anche Marco Cecchinato, unico azzurro, presente, opposto a Max Purcell. Di seguito il programma completo.

STADIUM

Dalle 20 – Borges vs Draper

Non prima delle 22 – (14) Fucsovics vs Zhang o Ivashka

Non prima delle 00.30 – Rinderknech vs Thiem

A seguire – Huesler vs (12) Gasquet

COURT 2

Dalle 20 – Purcell vs Cecchinato

A seguire – (Q) Marchenko vs Hijikata

A seguire – (WC) Mmoh vs (Q) King

A seguire – Albot o Galan vs (6) Baez

COURT 3

Dalle 20 – Diaz Acosta vs Halys

A seguire – Koepfer vs Lestienne

A seguire – Van Assche vs (Q) Kwiatkowski

COURT 4

Dalle 20 – Moroni/Thomson vs Glasspool/Skupski

A seguire – Kotov vs (Q) Krueger