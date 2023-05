Serie B 2022/2023: vince il Bari contro la Reggina, gol ed espulsioni tra Venezia e Perugia

Impegnatissimo pomeriggio di Serie B 2022/23 quello di sabato, che ha visto tutte le partite, tranne Frosinone-Genoa che giocano solo per il primo posto e sono già promosse, giocarsi in contemporanea alle ore 18. Partiamo allora in ordine alfabetico dall’Ascoli, che pareggia in casa per 1-1 contro il Cosenza, reti di Buchel e D’Orazio. Vince al San Nicola il Bari, per 1-0, contro la Reggina, con rete di Folorunsho, che regala il terzo posto matematico ai pugliesi. Vittoria casalinga anche per il Benevento, che rimonta il Modena, passato in vantaggio con Diaw, con le reti di Ciano e Foulon: 2-1.

Altro pareggio, sempre per 1-1, tra il Brescia ed il Pisa, con Masucci che risponde a Bisoli. Rimonta casalinga del Cagliari che, sotto con il Palermo con la rete di Segre, la ribalta con Deiola e Lapadula. Sempre in rimonta, ma più ampia, per il Como, che al Sinigaglia asfalta la Ternana per 3-1. Favilli apre la marcature su rigore, poi si abbattono le reti di Vignali, Da Cunha e Chajia.

Unica vittoria ospite di giornata, quella del Parma, che su rigore, con Vazquez, batte la Spal, che retrocede matematicamente in B: 0-1. Ultimo pareggio da segnalare, quello tra Sudtirol e Cittadella, con Odogwu che risponde ad Antonucci. 1-1 il risultato finale. La gara con più reti è invece quella di Venezia, con i padroni di casa che battono il Perugia per 3-2. Pierini, Carboni ed Ellertsson per i lagunari, Luperini e Casasola su rigore per gli umbri.

Tanti i verdetti già assegnati a 90′ minuti dal termine, ma qualche sorpresa può ancora esserci. Qui di seguito potete trovare tutti i verdetti e le combinazioni dell’ultima giornata.

TUTTI I VERDETTI E LE COMBINAZIONI DELL’ULTIMA GIORNATA