Pagelle Brescia-Cosenza 1-0: voti e tabellino Serie B 2023/24

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Brescia-Cosenza, match valevole per la quarta giornata della Serie B 2023/2024. Finisce 1-0 al Rigamonti la prima sfida stagionale del Brescia, che batte il Cosenza grazie ad un gol a inizio ripresa di Birkir Bjarnason. Partita molto nervosa e con poche emozioni, ma che rappresenta un nuovo inizio per le Rondinelle dopo la retrocessione sul campo dello scorso anno e il ripescaggio appena avvenuto. Sale così subito a 3 punti in classifica la formazione di Gastaldello, mentre resta fermo a quota 4 il Cosenza, al secondo stop consecutivo.

LE PAGELLE E IL TABELLINO DI BRESCIA-COSENZA

BRESCIA (4-3-1-2): Lezzerini 6; Papetti 6,5, Cistana 6,5, Mangraviti 6, Dickmann 6; Ndoj 5,5 (11′ st Olzer 5), Bisoli 6, Fogliata 6,5 (41′ st Besaggio); Bjarnason 7; Bianchi 6, Moncini 5,5 (11′ st Borrelli 6). Allenatore: Gastaldello 6

COSENZA (4-2-3-1): Micai 6; Rispoli 6, Meroni 6, Sgarbi 4,5, D’Orazio 5,5; Zuccon 6, Calò 6,5 (39′ st Viviani sv); Marras 5 (9′ st Canotto 6), Voca 5,5 (39′ st Fontanarosa), Arioli 5,5 (23′ st Crespi 6); Tutino 5 (39′ st Zilli sv). Allenatore: Caserta 5

ARBITRO: Fabio Maresca di Napoli

RETI: 53′ Bjarnason

NOTE: gara disputata a porte chiuse a causa della squalifica del Rigamonti in seguito agli scontri nel match di ritorno dei playout 2022/23 tra i tifosi del Brescia e quelli del Cosenza.

Ammoniti: Bjarnason, Arioli, Olzer, Bisoli, Calò

Espulsi: Sgarbi

Angoli: 7-5 Cosenza

Recupero: 4′ e 7′