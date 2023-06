Pagelle Bari-Cagliari 0-1: voti e tabellino Serie B 2022/2023

Le pagelle e i voti di Bari-Cagliari 0-1, match della finale di ritorno playoff di Serie B 2022/2023 che regala agli uomini di Ranieri la promozione in Serie A. Nei primi 45′ è la squadra di Ranieri a sfiorare più volte il gol: prima con Deiola dopo un colpo di testa di Dossena, poi con un tiro di Luvumbo e infine con un colpo di testa pericoloso di Di Pardo. Caprile risponde presente e blinda la porta. Ad inizio ripresa subito una chance per il Bari con il neo entrato Ricci che sfonda in area ma a tu per tu con Radunovic non trova la porta. Nel finale Folorunsho colpisce il palo con un gran destro da fuori. Nel finale Pavoletti, neo entrato, trova la rete della vittoria e della promozione. E può scattare la festa Serie A: il Cagliari si unisce a Frosinone e Genoa.

Bari (4-3-3): Caprile 7; Dorval 5.5, Di Cesare 5.5 (64′ Zuzek 6), Vicari 6, Mazzotta 5.5 (1′ st Ricci); Maita 6, Maiello 6, Benedetti 6; Esposito 5.5 (64′ Ceter sv, 79′ Folorunsho sv), Cheddira 6, Morachioli 6 (73′ Molina sv).

A disposizione: Frattali, Matino, Antenucci, Benali, Botta, Pucino, Bellomo, Molina, Folorunsho.

Allenatore: Michele Mignani 6.

Cagliari (4-5-1): Radunovic 6; Zappa 7, Dossena 6, Obert 6, Azzi 5.5; Di Pardo 6 (68′ Mancosu 6), Deiola 6, Makoumbou 6, Lella 6 (68′ Prelec 6), Luvumbo 6.5 (89′ Pavoletti 8); Lapadula 5.5.

A disposizione: Aresti, Ciocci, Goldaniga, Rog, Viola, Altare, Millico, Barreca, Kourfalidis.

Allenatore: Claudio Ranieri 8.

ARBITRO: Guida 6.5

RETI: 94′ Pavoletti.

NOTE: serata piovosa, terreno in buone condizioni.

Ammoniti: Dorval, Maita, Luvumbo, Benedetti, Deiola. Angoli: 3-9. Recupero: 1′ pt, 6′ st.