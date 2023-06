MOVIOLA – Spezia-Verona, Faraoni con la mano sulla linea di porta: rigore e rosso

Succede di tutto in Spezia-Verona, match valevole per lo spareggio salvezza del campionato di Serie A 2022/2023. Il Verona, avanti 3-1, rimane in dieci uomini: su un lancio lungo la palla arriva pericolosamente dentro l’area di rigore e prima che finisca in porta Faraoni prende la palla con la mano salvando di fatto un gol. Orsato non può far altro che espellere il difensore del Verona, dal dischetto Nzola si fa ipnotizzare da Montipo che para il rigore e manda la palla in calcio d’angolo. Si rimane sul 3-1.