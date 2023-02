Nessuno come Vazquez in Europa per falli subiti

Franco Vazquez è il giocatore con più falli subiti nei top 5 campionati europei e nelle rispettive seconde divisioni. A rivelarlo è stato il Parma, sottolineando che il fantasista italo-argentino in questa stagione in gialloblù ha già subito un totale di 97 azioni fallose, almeno 13 in più di qualunque altro giocatore in Europa. In questa classifica, Vazquez precedere il centrocampista del Malaga Aleix Febas, che nella serie B spagnola in questa stagione ha subito 84 falli, due in più dell’attaccante del Real Madrid Vinicius. Più staccati risultano i molto meno noti Issa Soumarè (74), attaccante del Qevilly Rouen in Ligue2, e il centrocampista del Bristol Alex Scott (70), che gioca in Championship.