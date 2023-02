Inter, Ausilio: “Nostra stagione in linea, cammino positivo. Rinnovi? A breve novità”

“Paletti mercato? Il termine più giusto che è stato utilizzato è quello della sostenibilità. Dobbiamo rispettare delle regole del Fair play. Sono regole che ci impediscono di poter liberare tutta la nostra fantasia, dobbiamo tener conto di tante cose. Noi cerchiamo di fare delle squadre fatte bene con questo concetto. Abbiamo sempre venduto e comprato, in questi ultimi due anni abbiamo più venduto. Ma abbiamo indovinato parecchi parametri zero e questa è una cosa che ci va riconosciuta. Il fatto di aver perso Skriniar non ci ha fatto bene, avremmo voluto continuare con lui ma è stata una decisione che ha preso lui”. A dirlo è il direttore sportivo dell’Inter, Piero Ausilio, intervenuto ai microfoni di Sky Sport. “Mercoledì con il Porto può essere un punto di svolta? Io non penso a parlare di svolta, l’Inter sta facendo bene da parecchi mesi – ha proseguito Ausilio – Oggi abbiamo tutti questo ritardo dal Napoli che è un caso unico in Europa. C’è una squadra che ha fatto cose straordinarie e gli fanno fatti i complimenti. Tra l’altro gli unici a batterli siamo stati noi”, ha evidenziato.

Ancora sulla stagione dell’Inter: “Il cammino dell’Inter è molto positivo da tanti mesi, abbiamo fatto un grande girone di Champions e questo ci ha permesso di giocare questo ottavo di finale. Siamo pronti e preparati per giocare contro una squadra di tradizione e anche in Portogallo si giocheranno il campionato sino alla fine”.

Su Inzaghi: “Inzaghi è sereno, sono cose che arrivano da fuori e non da dentro. Sono alte le aspettative. L’Inter giustamente gioca sempre per vincere, a volte si dimentica che ne vince solo una. L’Inter è stata molto contina negli ultimi quattro anni. Noi siamo in linea con quelli che sono i nostri programmi. Con 47 punti di solito si lotta per lo scudetto. Abbiamo ancora grandi competizioni: la Champions League, la Coppa Italia e già abbiamo vinto la Supercoppa”.

Infine su Lukaku e i rinnovi: “Deve fare quello che sta facendo da qualche mese, si è messo a lavorare molto bene, è molto determinato e concentrato. E’ in continua crescita. Sono convinto che presto lo dimostrerà. Lui come gli altri devono preoccuparsi del campo e delle partite che abbiamo da qui a poco. Abbiamo iniiziato a parlare con qualche ragazzo di quello che può essere un eventuale rinnovo: ci sono negoziazioni in atto con 3-4 ragazzi e magari a breve ci saranno anche degli sviluppi positivi”, ha concluso.