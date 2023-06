MOVIOLA – Parma-Cagliari: contatto Sohm-Dossena in area, per Orsato non è rigore. Protesta Kraus

Episodio da moviola al minuto 27 del match del Tardini tra Parma e Cagliari, valevole per la semifinale di ritorno dei playoff di Serie B 2022/2023. Sohm finisce per terra dopo un contatto in area di rigore con Dossena, ma Orsato non ritiene falloso l’intervento e lascia giocare, nonostante le numerose proteste dei ducali. In effetti l’intervento del difensore è molto rischioso e il pallone non lo capisce. Sohm però cade per terra troppo facilmente e, francamente, non sembrano esserci gli estremi per un tiro dagli 11 metri. Particolarmente veementi le proteste del presidente del Parma Kraus, che si è alzato in piedi e ha invocato una on field review. Orsato non ha però rivisto l’episodio al monitor poiché, come detto ai giocatori in campo, c’è stato un silent check e la scelta iniziale. è stata ritenuta corretta.