Modena-Sudtirol oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2022/2023

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Modena-Sudtirol, match valevole per la trentottesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023. La compagine gialloblù è tranquillamente salva, mentre quella biancorossa vorrà tenere con tutte le forze il quarto posto per avere un buon posizionamento nel tabellone dei playoff. La partita andrà in scena nella giornata di venerdì 19 maggio alle ore 20:30; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

