Salernitana-Lazio oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Serie A 2022/2023

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Salerniana e Lazio, valevole per la ventitreesima giornata di Serie A 2022/2023. Esordio per il nuovo tecnico Paulo Sousa sulla panchina dei granata, per cercare di raggiungere una salvezza che fino a un paio di mesi fa sembrava cosa certa ed ora invece è in serio pericolo. La prima sarà contro i biancocelesti di Maurizio Sarri, reduci dal successo in Europa e vogliosi di tornare a festeggiare anche in campionato dopo un periodo non semplice. La sfida è in programma oggi, domenica 19 febbraio alle ore 15:000 allo stadio Arechi di Salerno. Diretta sulla piattaforma Dazn e sul canale Zona Dazn, visibile su Sky previa attivazione.