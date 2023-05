Lega Serie B, approvate le linee guida 2024-2029 sui diritti tv

Riunitasi a Milano, l’assemblea della Lega Serie B ha approvato all’unanimità le linee guida 2024-2029 sui diritti tv del campionato e la loro commercializzazione. La Lega ha inoltre reso noto di aver ricevuto manifestazioni di interesse in merito al pacchetto ‘Betting data 2024-2029’. Il presidente Mauro Balata ha poi annunciato che la presentazione del calendario 2023/2024 si terrà a Como ed ha fornito aggiornamenti in merito ai contatti con il ministro Andrea Abodi. Infine, è stata resa nota l’approvazione del progetto di un Fantasy Game ufficiale della Serie B in partnership con Fantaking Interactive.