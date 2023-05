Qualificazioni femminili Roland Garros 2023: subito fuori Stefanini e Brancaccio

Eliminate al primo turno delle qualificazioni femminili del Roland Garros 2023 entrambe le azzurre presenti in tabellone, vale a dire Lucrezia Stefanini e Nuria Brancaccio. Nonostante tutte e due scendessero in campo con i favori del pronostico, sono arrivate due sconfitte, probabilmente anche per via della poca esperienza a certi livelli. Stefanini è stata travolta dalla polacca Chwalinska per 6-2 6-1 in 1h18′ di gioco, mentre Brancaccio ha conquistato un set contro la britannica Boulter, arrendendosi però per 6-2 4-6 6-4 dopo 2h15′.

IL MONTEPREMI

Se Lucrezia non ha pressoché nulla da recriminare, essendo stata sovrastata in tutti gli aspetti del gioco, Nuria invece può avere qualche rimpianto. Nel terzo parziale è stata infatti avanti di un break e, col senno di poi, avrebbe potuto sfruttare meglio l’inerzia dalla sua dopo il secondo set portato a casa. Resteranno dunque sei le tennista azzurre nel main draw dello slam parigino, ovvero Trevisan, Errani, Cocciaretto, Bronzetti, Paolini e Giorgi.