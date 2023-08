Lecco, Di Nunno tuona: “Giocare a Padova mi costa 50.000 euro. Così ci rovinano”

“Se ci costringeranno a giocare anche solo 5 volte a Padova, ci rovinano, sarebbe un bagno di sangue. Io non vengo dai piani alti, sono un povero disgraziato con la passione per il calcio”. Così il presidente del Lecco, Paolo Leonardo Di Nunno, si sfoga al Corriere della Sera commentando la situazione che sta vivendo la squadra lombarda, che finalmente ieri ha ottenuto la certezza di giocare la Serie B: “Solo il campo, per una partita di neanche due ore, viene a costarmi 30mila euro. Una cifra che in un attimo sale a quota 50mila se si considera tutto il resto, il viaggio di andata e quello di ritorno, la notte in hotel, i pasti, senza tralasciare la scomodità di dover partire il giorno prima del match”.