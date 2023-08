Probabili formazioni Roma-Milan: terza giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Roma-Milan, match valevole per la terza giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Le due squadre arrivano al match di venerdì (ore 20:45) con due stati d’animo radicalmente diversi. La squadra di Josè Mourinho ha racimolato un solo punto tra Salernitana e Verona. Quella di Pioli è a punteggio pieno grazie a due comode vittorie contro Bologna e Torino. La partita potrà essere seguita in diretta esclusiva su Dazn. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale.

Le probabili formazioni di Roma-Milan

ROMA – Si va verso il 3-4-1-2 con il dubbio Paulo Dybala. Difficile vedere l’argentino dal 1′, anche se gli esami hanno escluso lesioni. Pronto El Shaarawy con Belotti. Dubbio sulla titolarità di Paredes.

MILAN – Pulisic, Giroud e Leao nel tridente d’attacco. Loftus-Cheek, Reijnders e Krunic pronti a centrocampo. Thiaw e Tomori i due difensori chiamati ad arginare Belotti.

Roma (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente; Kristensen, Pellegrini, Cristante, Aouar, Spinazzola; El Shaarawy, Belotti

Ballottaggi: Llorente 55% – Ndicka 45%; Kristensen 55% – Karsdorp 45%; El Shaarawy 60% – Paredes 40% (con Pellegrini dietro Belotti)

Indisponibili: Abraham, Kumbulla, Renato Sanches, Dybala (in dubbio)

Squalificati: –

Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Reijnders, Krunic; Pulisic, Giroud, Leao.

Ballottaggi: Thiaw 65% – Kjaer 35%; Krunic 60% – Musah 40%

Indisponibili: Bennacer.

Squalificati: –