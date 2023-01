Genoa-Venezia oggi in tv: orario e diretta streaming Serie B 2022/2023

L’orario e la diretta streaming di Genoa-Venezia, match valido per la ventesima giornata della Serie B 2022/2023. Buon momento per i rossoblù, reduci da tre vittorie e un pareggio nelle ultime quattro partite. I lagunari hanno bisogno di punti per uscire dalla zona playout. Appuntamento questa sera, lunedì 16 gennaio, alle ore 18.45. La partita verrà trasmessa in diretta sui canali di Sky Sport e su DAZN.

LA DIRETTA TESTUALE