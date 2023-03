Genoa, Gilardino: “Non sottovaluteremo il Cosenza. Serve l’atteggiamento giusto”

“Non sottovaluteremo l’avversario, che ha fatto risultato ribaltando nel finale la Reggina. E non va dimenticato che pure con Parma e Sudtirol hanno creato diversi presupposti per poter far male alla squadra avversaria”. Con queste parole il tecnico del Genoa, Alberto Gilardino, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato contro il Cosenza.

“È una partita che noi vogliamo fare nel modo giusto, una partita gagliarda davanti al nostro pubblico andando a cercare l’episodio favorevole attraverso la prestazione, l’umiltà e il sacrificio – aggiunge il tecnico rossoblù-. La squadra ha spirito, entusiasmo, dedizione e voglia. La cosa fondamentale che prediligo è l’umiltà che dobbiamo avere in ogni gara. È fondamentale avercela dentro di noi, lavorare da squadra vera e quando c’è da andare a far male all’avversario dobbiamo farlo da blocco unico. Sappiamo che il campionato di B è equilibrato e serve l’atteggiamento giusto”.