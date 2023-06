Gazzetta dello Sport: “Il Lecco rischia l’esclusione dalla Serie B. Ansia anche dalla Reggina”

Una corsa contro il tempo che potrebbe nascondere qualche insidia e rivoluzionare il campionato. Secondo la Gazzetta dello Sport, il tema delle domande di iscrizione al prossimo campionato di Serie B (scadenza alla mezzanotte di ieri) riguarda più di un club. Su tutti il Lecco, reduce dalla vittoria al playoff col Foggia, ma che ora rischia di dover rinunciare alla B per il problema stadio. La soluzione per l’impianto era quella di Padova, ma secondo il quotidiano non sarebbe arrivato l’ok dalla Prefettura. E poi c’è il caso Reggina. La Gazzetta sottolinea che il club ha presentato in Lega B la documentazione richiesta, dalla fideiussione fino all’ultima carta, quella di assenza di debiti verso altri club. Sul portale Figc, però, alle 22, non sarebbero apparsi i bonifici degli ultimi tre mesi ai calciatori (circa 4 milioni) e anche i pagamenti (circa 3 milioni) dei 5 mesi di Inps e dei 4 di Irpef del 2023. Sono spettatrici interessate il Brescia e il Perugia. In caso di bocciatura delle due neopromosse (sul campo), sarebbero riammesse in B, con priorità al Brescia (reduce dal playout perso). In questi giorni il club biancazzurro ha presentato richiesta di iscrizione sia alla C che alla B.