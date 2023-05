Boston Celtics-Philadelphia 76ers stanotte in tv: canale, orario e diretta streaming gara-1 playoff NBA 2023

Boston Celtics-Philadelphia 76ers sarà visibile stanotte in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming di gara-1 della semifinale della Western Conference dei playoff NBA 2023. Tutto pronto per l’inizio di quest’avvincente serie, che metterà di fronte la seconda e la terza forza della Eastern Conference al termine della regular season. Entrambe hanno superato il primo ostacolo in maniera relativamente agevole, ma ora l’asticella si alza. Secondo i bookmakers saranno i Celtics a partire nettamente favoriti; guai però a sottovalutare Embiid e compagni. Appuntamento alle ore 01.30 italiane di stanotte, tra lunedì 1 e martedì 2 maggio. Diretta in esclusiva su NBA League Pass.