Formazioni ufficiali Ternana-Pisa, Serie B 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Ternana-Pisa, sfida valida per la diciannovesima giornata di Serie B 2023/2024. Dopo tre vittorie di fila, le Fere si sono arrese solamente alla capolista Parma, ma hanno comunque guadagnato terreno in classifica, allontanandosi dalle ultime posizioni. Quattro punti più su il Pisa, che nell’ultimo turno è tornato a vincere dopo quattro giornate d’astinenza e va a caccia di altri tre punti per sognare i playoff. Chi avrà la meglio? Il fischio d’inizio è fissato alle 15:00 di martedì 26 dicembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI TERNANA-PISA

TERNANA: In attesa

PISA: In attesa