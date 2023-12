F1, Verstappen sorprende: “La gara peggiore del 2023? Non è stata Singapore”

Max Verstappen ha rivelato in un’intervista a Motorsport qual è stata la migliore gara del 2023, anno in cui si è laureato campione del mondo di F1 per la terza volta: “Penso che quello di Spa sia stato un weekend molto positivo. Posso dire lo stesso per quello del Giappone, in cui dal primo giro è stato incredibile guidare. Ho guardato lo schermo e ho pensato, ‘Molto bene, è un buon inizio!’ Dal punto di vista del bilanciamento, le qualifiche in Giappone sono state davvero belle da guidare“.

L’olandese ha poi selezionato anche la gara peggiore e, nonostante la minor possibilità di scelta, Max è riuscito a sorprendere perché non ha optato, come ci si aspettava, per il GP di Singapore: “Semplicemente non ero contento di come stavano andando le cose. A Singapore eravamo appena partiti e probabilmente abbiamo commesso anche qualche errore con l’assetto. Era semplicemente un disastro, ma in un certo senso non è successo: non lo conteggio. La peggiore è stata Baku“. In Azerbaigian, Verstappen ha visto sfumare la pole (conquistata da Leclerc) per due decimi, ha chiuso al terzo posto la Sprint e si è arreso al compagno di squadra Perez in gara.