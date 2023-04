Formazioni ufficiali Ternana-Pisa, Serie B 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Ternana-Pisa, sfida valida per la 33esima giornata della Serie B 2022/2023. I toscani occupano l’ottavo posto della classifica con 46 punti (11 vittorie, 13 pareggi, 8 sconfitte), mentre gli umbri tredicesimi a quota 40 (10 vittorie, 10 pareggi, 12 sconfitte). Nel match d’andata, disputatosi lo scorso 26 novembre, ad imporsi con lo score di 3-1 è stato il Pisa, che ha trionfato in 4 degli ultimi 9 scontri diretti, con 2 pareggi e 3 successi della Ternana. Il fischio d’inizio è previsto per le ore 16:15 di domenica 16 aprile, di seguito le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI

TERNANA (3-4-2-1): Iannarilli; Diakité, Sorensen, Mantovani; Agazzi, Di Tacchio, Coulibaly, Corrado; Palumbo, Falletti; Favilli.

Allenatore: Lucarelli.

PISA (4-3-1-2): Nicolas; Calabresi, Caracciolo, Barba, Beruatto; Zuelli, Nagy, Marin; Morutan; Moreo, Torregrossa.

Allenatore: D’Angelo.