Lecce-Sampdoria 1-1, Stankovic: “Siamo ancora emotivamente attaccati alla squadra”

Il tecnico della Sampdoria, Dejan Stankovic, al termine della gara della trentesima giornata di Serie A 2022/2023 pareggiata 1-1 contro il Lecce al Via del Mare, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “Oggi un primo tempo sottotono, abbiamo sbattuto contro il muro del Lecce che ci ha punito in ripartenza. Abbiamo aggiustato qualcosa nel secondo tempo, con i cambi è arrivata una buona risposta. Abbiamo rischiato meno, abbiamo creato qualcosa e alla fine si poteva anche portare a casa qualcosa in più”.

“Siamo ancora emotivamente attaccati alla squadra, tutti sappiamo le difficoltà. I ragazzi hanno provato a dare tutto, ma non sono delle macchine e hanno provato in ogni partita a dare tutto loro stessi. Meno male che oggi chi è entrato ha dimostrato attaccamento al gruppo, ribaltando la situazione e faccio loro i complimenti”, ha concluso l’allenatore serbo.