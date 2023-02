Formazioni ufficiali Ternana-Cittadella, Serie B 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Ternana e Cittadella, sfida valida per la ventiseiesima giornata di Serie B 2022/2023. Non sono settimane facili per i padroni di casa, reduci dalla pesante sconfitta nel derby contro il Perugia e da tanti rumors sul futuro societario. La concentrazione dei calciatori deve cercare di rimanere sul terreno di gioco e il Cittadella è un avversario sempre ostico in questa categoria. Il fischio d’inizio è fissato alle 14:00 di sabato 25 febbraio, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI TERNANA-CITTADELLA

TERNANA (3-4-1-2): Iannarilli, Diakite, Sorensen, Martella, Defendi, Proietti, Di Tacchio, Corrado, Palumbo, Partipilo; Donnarumma. A disposizione: Krapikas, Vitali, Mazzarani, Koffi, Bogdan, Paghera, Coulibaly, Capanni, Falletti. Allenatore: Andreazzoli.

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati, Mattioli, Frare, Pavan, Giraudo, Carriero, Branca, Crociata, Ambrosino, Magrassi, Antonucci. A disposizione: Maniero, Felicioli, Del Fabro, Embalo, Vita, Ciriello, Mastrantonio, Maistrello, Asencio. Allenatore: Gorini.