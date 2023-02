Formazioni ufficiali Sudtirol-Palermo, Serie B 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Sudtirol e Palermo, sfida valida per la ventiseiesima giornata di Serie B 2022/2023. Continua la favola della squadra di Bisoli, ora quarta in classifica e con il sogno Serie A che inizia a farsi vivo nella mente dei calciatori e dei suoi tifosi. Anche la compagine sicula dopo un difficile avvio di stagione si è ambientata alla categoria cadetta e ora sta tentando un push per agguantare una posizione da playoff. Il fischio d’inizio è fissato alle 14:00 di sabato 25 febbraio, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI SUDTIROL-PALERMO

SUDTIROL: 1 Poluzzi, 3 Celli, 4 Curto, 6 Fiordilino, 14 Cissé, 16 Belardinelli, 18 Rover, 19 Zaro, 21 Tait (cap.), 55 Masiello, 90 Odogwu.

PALERMO: 22 Pigliacelli, 2 Graves, 3 Sala, 5 Gomes, 7 Tutino, 9 Brunori (cap.), 10 Di Mariano, 14 Broh, 18 Nedelcearu, 28 Saric, 37 Mateju.