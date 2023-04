Formazioni ufficiali Pisa-Cagliari, Serie B 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Pisa-Cagliari, sfida valida per la trentaduesima giornata di Serie B 2022/2023. All’Arena Garibaldi va in scena una gara che sa di play-off. Le due squadre sono infatti separate da un solo punto in classifica e vanno a caccia di una vittoria per consolidare la loro posizione e, perché no, alimentare le (seppur poche) speranze di promozione diretta. Toscani leggermente favoriti secondo i bookmakers. Il fischio d’inizio è fissato alle 18:00 di lunedì 10 aprile, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI PISA-CAGLIARI

PISA: Nicolas; Calabresi, Caracciolo, Barba, Beruatto; Marin, Nagy, Morutan; Mastinu, Moreo; Torregrossa.

CAGLIARI: Radunovic; Di Pardo, Dossena, Obert, Azzi; Nandez, Makoumbou, Lella; Mancosu; Prelec, Lapadula.