Formazioni ufficiali Parma-Como: Serie B 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Parma-Como, match della decima giornata di Serie B 2023/2024. Fischio d’inizio alle 20:30 di venerdì 20 ottobre. “Le partite vanno tenute strette, lo dicevo già nel post gara di Venezia. Le sconfitte bruciano e sono sempre brutte. Ma ho ricevuto tante indicazioni e tante cose buone, abbiamo commesso degli errori e li abbiamo pagati a caro prezzo. La partita di venerdì riapre un ciclo di 5 match in poco più di 20 giorni e dobbiamo affrontarla mantenendo un’attenzione altissima”, le parole di Fabio Pecchia alla vigilia di questa sfida casalinga. Venti punti per la capolista Parma, sei in più del Como sesto. Ecco le scelte di Pecchia e Longo.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI PARMA-COMO

Parma: in attesa

Como: in attesa