Formazioni ufficiali Palermo-Cittadella, Serie B 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Palermo-Cittadella, sfida valida per la tredicesima giornata di Serie B 2023/2024. Entrambe le squadre hanno vinto l’ultima partita contro il Brescia (i rosanero mercoledì nel recupero e i veneti sabato) e cercano continuità per avvicinarsi ai rispettivi obiettivi. Il Palermo sogna la promozione diretta e vuole restare in scia di Parma e Venezia, mentre gli ospiti vanno a caccia di punti per allontanarsi dalla zona playout e avvicinarsi a quella playoff. Il fischio d’inizio è fissato alle 16:15 di domenica 12 novembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI PALERMO-CITTADELLA

PALERMO: In attesa

CITTADELLA: In attesa