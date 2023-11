Napoli-Empoli, Andreazzoli: “Vittoria che nasce dal lavoro”

“Il Napoli di oggi è certamente una squadra in difficoltà, ma abbiamo meritato una vittoria che nasce dal lavoro“. Lo ha detto il tecnico dell’Empoli Aurelio Andreazzoli, intervenuto ai microfoni di Sky Sport in seguito alla vittoria esterna per 1-0 contro il Napoli. “Oltre al gioco non c’è altra strada per noi. Dobbiamo essere questi, e se riusciamo a giocare così possiamo infastidire chiunque – ha analizzato il tecnico toscano -. Quando giochi contro il Napoli cerchi di abbassare le loro potenzialità e vedere come va a finire. La squadra – prosegue – ha sempre avuto la voglia e la speranza di vincere, uno spirito che non può mai mancare, aldilà del risultato. Abbiamo tentato in tutti i modi di proporre calcio e siamo stati premiati con un gol non nato dal caso ma preparato. Si tratta certamente di un Napoli in difficoltà, ma i nostri meriti sono evidenti. L’ingresso di Kovalenko? Fazzini stava facendo bene, ma Viktor è riuscito a darci quella qualità che ci mancava e che ha fatto la differenza”.