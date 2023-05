Formazioni ufficiali Palermo-Brescia, Serie B 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Palermo e Brescia, sfida valida per la trentottesima giornata di Serie B 2022/2023. Sfida in cui ci si gioca tanto da un lato e dall’altro. Gli uomini di Corini con una vittoria sono ai playoffs, un traguardo che sarebbe di grande spessore dopo la promozione dello scorso anno e un inizio di campionato tutt’altro che positivo. Ma il Brescia lotta per la salvezza e deve cercare di fare almeno un punto. Il fischio d’inizio è fissato alle 20:30 di venerdì 19 maggio, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI PALERMO-BRESCIA

PALERMO: 22 Pigliacelli, 3 Sala, 5 Gomes, 7 Tutino, 8 Segre, 9 Brunori (C.), 18 Nedelcearu, 25 Buttaro, 26 Verre, 37 Mateju, 48 Bettella.

A disposizione: 1 Grotta, 12 Massolo, 2 Graves, 4 Orihuela, 14 Broh, 16 Stulac, 19 Vido, 21 Damiani, 27 Soleri, 28 Saric, 30 Valente, 31 Aurelio.

Allenatore: Corini.

BRESCIA: 1 Andrenacci, 2 Karacic, 3 Huard, 9 Rodriguez, 11 Aye, 14 Mangraviti, 15 Cistana, 16 Oliveira, Labojko, 23 Bjorkengren, 25 Bisoli (C.).

A disposizione: 12 Lezzerini, 4 Adorni, 5 van de Looi, 8 Ndoj, 20 Niemeijer, 24 Bianchi, 29 Litkowski, 31 Scavone, 33 Muca.

Allenatore: Gastaldello.